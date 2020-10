ASSE - Mercato : Trauco aurait (enfin) une touche… et pas qu'en foot !

Il y a un an, l'AS Saint-Etienne pensait avoir fait une bonne affaire avec Miguel Trauco, élu meilleur latéral gauche de la Copa América, dont le Pérou avait atteint la finale (défaite 1-3 face au Brésil). Les Verts n'avaient déboursé qu'un million pour le joueur mais ils auraient dû s'inquiéter du fait que celui-ci avait perdu sa place de titulaire au Flamengo. Car douze mois plus tard, ils ont compris pourquoi l'OM et le FC Nantes avaient passé leur tour quand son agent leur avait proposé son protégé. Claude Puel ne compte plus sur lui et espère le voir partir d'ici lundi prochain.

Une nouvelle offre du Besiktas ?

Il y a quelques semaines, l'Olympiakos s'est intéressé à lui après le transfert de son arrière gauche Kostas Tsimikas. Mais les Grecs ont préféré suivre d'autres pistes. Après, plus rien, ou presque. Mais un compte Twitter péruvien a annoncé que Trauco s'était rendu en Turquie la semaine passée pour visiter les installations d'un club dont le nom n'a pas filtré. Pour information, à l'été 2019, le Besiktas avait concurrencé les Verts pour sa signature. Les Aigles sont-ils revenus à la charge ?

Actuellement en sélection, Trauco fait également parler la presse people. En effet, sa mère, Bessy Saavedra, a révélé que l'international péruvien était séparé de la mère de ses enfants depuis un an et demi et qu'il filait le parfait amour avec Valeria Roggero, qui n'est autre que la filleule de son coéquipier en sélection Jefferson Farfan ! Les tourtereaux ont été vus dans un restaurant à Milan. Il est vrai que Trauco bénéficie de beaucoup de temps libre à Saint-Etienne, lui qui n'est pas appelé dans le groupe pro par Claude Puel…