ASSE - Mercato : Trauco, Moukoudi, Bouanga, Khazri... quelles offres pour les Verts cet été ?

Miguel TRAUCO

Actuellement à la Copa America au Brésil, Miguel Trauco s'est imposé la saison dernière au poste de latéral gauche à l'ASSE après la blessure d'Yvann Maçon. Mais le Péruvien n'a plus qu'un an de contrat et le club ne lui propose pas de prolonger. Un départ pourrait donc se profiler, surtout que l'ancien joueur de Flamengo est sollicité. Proche de rejoindre Olympiakos l'été dernier, Trauco a la côte en Espagne et en Turquie. Après Besiktas, c'est au tour de Trabzonspor de s'intéresser à lui.



Arnaud NORDIN

Sans nouvelles des dirigeants pour une prolongation alors que son contrat se termine en juin 2022, Arnaud Nordin jouit d'une belle côte dans certains clubs de L1 comme le RC Strasbourg. Et il a aussi une touche avec un club de milieu de tableau de Bundesliga.

Yvan NEYOU

Révélation de la saison dernière, alors qu'il arrivait de la réserve de Braga, Yvan Neyou plaît notamment au RC Lens et il fait partie des milieux de terrain ciblés par le Stade Rennais en cas de départ d'Eduardo Camavinga.

Denis BOUANGA

Comme Neyou, Denis Bouanga plaît à Lens où il connait très bien Franck Haise qui l'avait eu sous ses ordres à Lorient. Le Gabonais aurait d'autres touches en France et à l'étranger. Et il ne serait pas contre l'idée de changer d'air après une saison assez difficile, sportivement et humainement.



Wahbi KHAZRI

Malgré sa belle fin de saison, l'international tunisien n'honorera pas forcément sa dernière année de contrat à l'ASSE. Plus gros salaire du club, il sait qu'il n'entre plus dans les plans de Puel et qu'une prolongation est exclue. Il devrait donc étudier les propositions. En fonction, c'est lui qui devrait décider s'il va ou non au bout de son contrat chez les Verts. L'ancien bastiais intéresserait Istanbul Basaksehir, le club turc.

Harold MOUKOUDI

Depuis son prêt à Middlesbrough l'an dernier, l'ancien havrais jouit d'une bonne côte en Angleterre. Un club allemand le suivrait également, mais il aurait plusieurs touches.

Mahdi CAMARA

Promu capitaine, le milieu de terrain continue de franchir les paliers. Et plusieurs clubs étrangers apprécieraient son profil, notamment le Milan AC.

Lucas GOURNA-DOUATH

Le jeune milieu est suivi depuis ses débuts par de grands clubs étrangers. Chelsea notamment. Mais aussi des formations allemandes.

Saidou SOW

Le jeune défenseur guinéen est devenu international. Le Milan AC le suit. Des formations anglaises auraient également un œil sur lui.



Aimen MOUEFFEK

Alors qu'il ne lui restait plus qu'un an de contrat, l'ancien pensionnaire du centre de formation a prolongé malgré un temps de jeu assez faible. Mais cela ne refroidira pas forcément ses contacts. Naples et des clubs anglais le suivent de près.