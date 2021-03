ASSE - Mercato : Trauco - Puel, la discussion qui a tout changé

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le revenant Wahbi Khazri

L’ASSE cherchait un latéral gauche au mercato estival. Les finances serrées et une discussion franche entre Claude Puel et Miguel Trauco a changé la donne, l’entraîneur des Verts lui donnant une explication sur ses attentes qui a tout changé pour le défenseur de 28 ans, débarqué dans le Forez en août 2019.

« Auparavant je faisais de grosses erreurs, désormais j'en commets beaucoup moins. Je me bats pour m'améliorer. Ce n'est pas facile, car au début je n'étais pas titulaire. La dernière fois que je me suis apprêté à retourner en sélection, j'ai eu une discussion avec le coach, a révélé l'international péruvien à Pulso Sports. Il m'a dit qu'il n'y avait rien de personnel, qu'il aimait même beaucoup mon jeu mais que c'était une décision du club, qui voulait à l'époque me vendre. C'est pour ça qu'il ne m'a pas beaucoup utilisé au début. Il m'a indiqué aussi les points que je devais améliorer, qu'il aimait un style plus défensif, qu'un latéral devait marquer davantage. »

« Je sens que je me suis amélioré défensivement »

Aussi, ce même Trauco a visiblement mieux compris les préceptes du jeu prôné par Puel à l’ASSE. Cela l’a aidé. « Collectivement, nous ne sommes pas dans une très bonne situation car nous luttons pour ne pas descendre. Personnellement, j'ai pas mal de temps de jeu. C'est bénéfique pour moi en vue des échéances avec la sélection. J'ai réalisé à l'entraînement, on travaille l'aspect tactique, a-t-il ajouté. Cela ne fait pas la une des journaux mais on se tient toujours prêt à apporter d'où qu'on soit. J'ai enchaîné les matches, ça m'a permis d'acquérir davantage de confiance. Je me sens bien. Je sens que je me suis amélioré défensivement. Jusqu'à présent, j'ai été critiqué pour ça mais j'ai le sentiment d'avoir beaucoup progressé dans ce domaine. »