ASSE - Mercato : Trauco sur le point de retrouver un club !

En effet, selon les informations du scout brésilien, Fabricio Amorim, Miguel Trauco devrait rejoindre l'Internacional où un contrat de deux ans l'attendrait. L'international péruvien (68 sélections), qui fêtera ses 30 ans le 25 août prochain, a déjà évolué au Brésil au cours de sa carrière. C'était entre 2017 et 2019 à Flamengo.

💣 ⚠️ !BOMBAZO!

Miguel Trauco é o novo lateral esquerdo do #Internacional

Jogador chega nas proximas horas em POA.

Assina contrato de 2 anos.

Atleta estava livre no mercado após acabar seu contrato com o Saint-Etienne

(#INTER)

Fonte 📰: @neronzin_ @Reporter_Samuel pic.twitter.com/BPV6DY09w4