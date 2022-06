ASSE - Mercato : trois gros départs programmés cet été chez les Verts ?

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Peut-on espérer voir les cadres rester ?

L'AS Saint-Etienne, qui a déjà enregistré les signatures de Dylan Chambost, Anthony Briançon et Jimmy Giraudon, se montre particulièrement active dans le sens des arrivées depuis le début du mercato estival. Mais le club du Forez va également devoir vendre cet été.

Gourna-Douath, Aouchiche et Bouanga auraient un bon de sortie

Selon les informations du journal L'Equipe, l'ASSE, qui se serait engagée envers la DNCG à vendre à hauteur de 20 millions d'euros cet été, aurait ainsi programmé le départ de Lucas Gourna-Douath, Adil Aouchiche et Denis Bouanga. Le premier cité, qui est courtisé par le RB Leipzig et l'Atalanta Bergame, apparaît comme le joueur le plus bankable de l'effectif de Laurent Batlles et disposerait d'un bon de sortie cet été tout comme Adil Aouchiche et Denis Bouanga, à qui ils ne restent plus qu'an de contrat.

