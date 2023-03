ASSE - Mercato : trois mois plus tard, le vrai-faux retour de Ghoulam refait débat chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Du coup, il n'y a pas trop de regrets à avoir

« Autant je pensais que l'ancien Napolitain était une vraie bonne idée pour les Verts et qu'un effort aurait dû être fait pour le faire venir, autant je suis complètement passé à autre chose depuis que j'ai vu Niels Nkounkou débarquer. Si le piston gauche de l'ASSE n'avait pas été performant, bien sûr que j'aurais regardé du côté d'Angers comment se débrouillait Faouzi Ghoulam.

Mais là, les dirigeants stéphanois sont allés chercher un joueur jeune, efficace offensivement (2 buts, 4 passes en 9 matchs) et qui, en plus, dispose d'une option d'achat dans son prêt en provenance d'Everton. Pour le coup, j'ai juste envie dASSE e dire bravo à Loïc Perrin pour ce choix et tant pis pour Faouzi Ghoulam (à qui je pense on a quand même manqué de respect dans le niveau de la proposition économique).

Aujourd'hui, quand on compare les seules statistiques, il est bien évident qu'il fallait faire venir Nkounkou. A Angers, Faouzi Ghoulam a certes disputé cinq rencontres mais, comme on pouvait s'en douter, le manque de rythme depuis un an et demi l'a conduit à une blessure au SCO (sur le flanc plusieurs semaines). Sainté a suffisamment été accusé d'être le centre de remise en forme des footballeurs pour ne pas saluer le fait que, cette fois-ci, il est allé chercher un joueur en état et performant de suite. »

Alexandre CORBOZ





Certains regrets malgré Nkounkou... surtout pour Faouzi

« Des regrets, c'est surtout Faouzi qui peut en avoir : il y avait un train à prendre à l'ASSE, son club de cœur, participer à sa reconstruction, et il a préféré décliner sa proposition pour rejoindre Angers, lanterne rouge décrochée de L1. Malgré la présence d'Abdel Bouhazama, je n'ai pas trop compris ce choix. Après neuf ans à Naples, rejoindre le SCO avait plus de sens et d'intérêt à ses yeux que revenir à l'ASSE, vraiment ? Trois mois plus tard, l'enfant de Montreynaud assiste depuis l'infirmerie à la lente agonie angevine, et Bouhazama n'est plus là puisqu'il a démissionné, dans la tourmente. Un fiasco. Et chez les Verts, Niels Nkounkou, qui ne serait probablement pas venu à l'ASSE si Ghoulam avait signé, a encore été décisif contre Amiens. Une bonne pioche, malgré des débuts délicats. Difficile donc de regretter le retour avorté de Ghoulam. Mais quand même... Je me dis que Faouzi aurait pu apporter autre chose que Nkounkou, et qu'il aurait pu être un pilier dans la reconstruction de l'équipe, avec son expérience, son leadership, sa polyvalence aussi puisqu'il peut jouer dans le couloir ou axial gauche. Laurent Batlles aurait beaucoup aimé pouvoir s'appuyer sur lui et je le comprends. A voir si le train repassera ou non cet été... »

Laurent HESS