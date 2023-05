ASSE - Mercato : trois nouveaux départs actés chez les Verts !

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Comme nous vous l'avons relayé ce mardi, le milieu offensif de l'AS Saint-Étienne, Baptiste Gabard, qui évolue cette saison avec l'équipe réserve des Verts et qui n'a disputé que deux matchs avec l'équipe première depuis le début de sa carrière, devrait quitter librement l'ASSE cet été après 14 ans passés au club.

Le ménage continue à Sainté

Mais Baptiste Gabard ne serait pas le seul dans ce cas là. Et pour cause, selon les informations du journaliste d'Actu Foot, Thomas Gucciardi, Lucas Calodat, Abass Maiga et Edmilson Correia, tous trois formés à l'Étrat et qui arrivent en fin de contrat en juin prochain, ne devraient pas être conservés par le club du Forez cet été.

Les joueurs laissés libres par l’ASSE en fin de saison. La plupart sous statut amateur #ASSE pic.twitter.com/ccjUwWFbXd — Thomas (@ThomGucciardi) May 22, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Tout comme Baptiste Gabard, Lucas Calodat, Abass Maiga et Edmilson Correia, qui avaient signés leur premier contrat professionnel avec l'ASSE, ne devraient pas être conservés par le club du Forez cet été.

Fabien Chorlet

Rédacteur