ASSE - Mercato : Troyes agacé par Batlles et les Verts ?

Football Club ASSE : Les verts peuvent-ils éviter les barrages ?

Si aucune recrue n’a pour l’heure été validée officiellement du côté de l’ASSE, ce qui est sûr c’est qu’au niveau du recrutement Laurent Batlles n’hésite pas à aller chiner sur l’effectif de l’ESTAC notamment auprès de ses anciens joueurs.

Alors que Giraudon et Chambost ont de grandes chances de débarquer la semaine prochaine accompagnés du Nîmois Briançon, Batlles aurait déjà au moins deux autres joueurs troyens dans le viseur selon l’Est-Clair. Les deux expérimentés milieux de terrain Florian Tardieu et Tristan Dingomé

Saint-Étienne pourrait davantage prendre son temps sur ces dossiers-là puisque du côté de Troyes, la situation devient agaçante et l’on supporterait de moins en moins que Laurent Batlles se serve à sa guise dans l’effectif de son ancien club selon le site En vert et contre tous.

Les Stéphanois pourraient profiter de ce temps de temporisation pour étudier les départs puisqu’au milieu de terrain Yvan Neyou, Mahdi Camara, Zaydou Youssouf, Lucas Gourna-Douath et même Adil Aouchiche ont tous des prétendants sur le marché et n’ont pas exprimé clairement leurs intentions concernant leur avenir en vert.

Il n’y a rien du tout entre Valls et l’ASSE selon @ge_aure . Dingomé lui serait très intéressé de retrouver Laurent Batlles, et pourquoi pas Florian Tardieu, Troyes s’agacerait de voir l’ASSE piocher dans son effectif, ce qui pousserait l’ASSE à attendre un peu Via @Site_Evect . https://t.co/LF7EL4ryvM pic.twitter.com/uz9ynYGSvv

