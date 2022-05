ASSE - Mercato : un 2e club de L1 fait de l’œil à Khazri !

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Après quatre années au cours desquelles il aura tout connu, de la bataille pour l'Europe à la lutte pour le maintien, Wahbi Khazri a quitté l'AS Saint-Etienne sur une triste relégation. Douze mois plus tôt, l'attaquant tunisien avait été le héros de la permanence des Verts au sein de l'élite. Cette fois, il n'a rien pu faire et n'a pas pesé dans le sprint final, avec un petit but en trois mois, comme s'il avait lâché mentalement.

En fin de contrat, le Tunisien de 31 ans est courtisé aussi bien en France qu'à l'étranger. Mais il a fait savoir qu'il aimerait rester en Ligue 1. Le LOSC s'est positionné depuis quelques semaines déjà mais un autre prétendant vient de débarquer : Montpellier. Selon France Bleu, le profil de Khazri plaît beaucoup à l'état-major héraultais. L'attaquant ne serait pas dépaysé s'il posait ses valises du côté de la Mosson puisqu'Arnaud Nordin, également en fin de contrat à l'ASSE, va y jouer, de même que l'ancien Vert Rémi Cabella, revenu dans son club formateur en février en raison du conflit russo-ukrainien.

L'attaquant de l'ASSE est dans le viseur d'un club de Ligue 1 #ASSE https://t.co/t25XC4qujZ — Envertetcontretous (@Site_Evect) May 31, 2022

Pour résumer Après Lille, un autre club de Ligue 1 s'est positionné pour récupérer Wahbi Khazri, en fin de contrat avec l'ASSE et qui a émis le souhait rester en France. L'attaquant tunisien pourrait retrouver deux autres anciens Verts dans ce club...

Raphaël Nouet

Rédacteur