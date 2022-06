ASSE - Mercato : un 3e club de Ligue 1 débarque dans le dossier Sissoko

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

En quête de renforts à moindre frais pour amorcer sa saison en Ligue 2, l'ASSE s'intéresse de près à l'attaquant des Chamois Niortais Ibrahim Sissoko (26 ans), en fin de contrat et auteur d'une saison intéressante en Ligue 2 (10 buts).

Comme évoqué ces derniers jours par l'insider Mohamed Toubache-Ter, l'attaquant malien est également une proie pour plusieurs clubs en Ligue 1 comme le RC Strasbourg et Montpellier. Le Courrier de l'Ouest avance également le nom du SCO Angers dans cette liste de courtisans.

Dans les colonnes de Ouest-France, Laurent Boissier, le coordinateur sportif du club du Maine-et-Loire, confirme faire du chantier offensif à moindre frais une priorité mais ne cite pas de noms :

« On travaille sur d’autres dossiers avec Patrice Girard, le responsable du recrutement. On reste discrets pour ne pas perdre la main. L’attaque est le chantier n° 1. On doit s’améliorer dans ce secteur. Il nous faut deux attaquants. Ce sont les postes les plus chers, les plus convoités et les plus rares ».