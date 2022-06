ASSE - Mercato : un 4e jeune va passer pro !

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Entre les 14 fins de contrat et l'impossibilité de se renforcer avant l'ouverture du marché des transferts le 10 juin, l'effectif de l'AS Saint-Etienne fait peine à voir actuellement. Raison pour laquelle les dirigeants multiplient les signatures de premiers contrats professionnels. Selon En Vert et Contre Tous, un quatrième devrait devrait acté dans les prochaines heures après Louis Mouton, Lucas Calodat et Abdul Abass Maïga.

Il s'agit d'Ayman Aiki. A bientôt 17 ans (il les aura à la fin du mois), cet attaquant rapide et robuste, selon EVECT, va s'engager pour les trois prochaines saisons. Cette saison, il a débuté avec les U19 avant de prêter main forte à la réserve de Razik Nedder en National 3. Originaire de la région parisienne, il a été sacré champion d'Europe U17 il y a quelques jours avec l'équipe de France. Un tout bon !

Pour résumer Après Louis Moutin, Lucas Calodat et Abdul Abass Maïga, l'attaquant Ayman Aiki, 17 ans à la fin du mois, devrait signer son premier contrat professionnel avec l'ASSE. L'effectif de Laurent Batlles se remplume, même si c'est avant tout avec des jeunes inexpérimentés !

