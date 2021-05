ASSE – Mercato : un ancien attaquant du club ne comprend pas pour Hamouma

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

Membre de l'équipe qui avait permis à l'ASSE de remonter parmi l'élite en 1999, Bertrand Fayolle (45 ans) évoque ses souvenirs en Vert mais aussi son actualité, lui qui vit à Valence depuis de nombreuses années, et celle de son club de cœur, dans le dernier numéro de But Saint-Etienne.

Fayolle : « C'est un joueur à garder »

Et dans son interview, Fayolle dit le plus grand bien d'un joueur stéphanois : Romain Hamouma. « J'aime beaucoup Romain Hamouma. Il est fin, intelligent, il a toujours le geste juste », explique-t'il. Avant d'ajouter, par rapport à l'avenir du joueur : « Je ne sais pas quelles sont les intentions du coach mais à mon avis, c'est un joueur à garder. Il a l'expérience, la technique. Il peut marquer, centrer. Et il a un bon état d'esprit. Il peut encore rendre de précieux services, on l'a vu cette saison. » L'intégralité de l'entretien avec Bertrand Fayolle est à retrouver ce soir sur notre site, à 23h.