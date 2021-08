ASSE – Mercato : un ancien cadre de Puel revient sur son départ, il ne pouvait plus travailler chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur l'adaptation difficile d'Anthony Modeste

Ancien responsable de la cellule de recrutement des Verts, Julien Cordonnier, parti à Châteauroux il y a quelques mois, s'est exprimé dans l'émission 100% Foot. « J'ai eu la chance d'être sollicité par Saint-Etienne après cinq ans à Orléans, a-t-il expliqué. David Wantier et Dominique Rocheteau sont venus me chercher à l'époque. C'est eux qui m'ont fait venir au club. Je suis arrivé sur la pointe des pieds et avec le temps mes responsabilités se sont agrandies. Puis avec l'arrivée de Claude Puel, j'ai continué à avoir de plus en plus de responsabilités. C'est venu naturellement avec le travail que j'ai effectué. »

« J'avais beaucoup de frustration »

Et à lui de poursuivre, sur son départ... « J'ai senti qu'à Saint-Etienne c'était difficile pour nous au niveau du recrutement parce que le club était dans une situation économique difficile. Je pars du principe que lorsqu'on travaille dans le recrutement, il faut être en capacité de finaliser des dossiers car c'est le but de notre métier. Là, j'avais le sentiment que ça devenait compliqué, que le club était dans une situation complexe. J'avais beaucoup de frustration. »

