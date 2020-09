ASSE - Mercato : un ancien club de Puel fait le forcing pour Fofana !

Wesley Fofana a eu beau déclarer qu'il ne voulait pas quitter l'AS Saint-Etienne cet été, Claude Puel a eu beau répéter qu'il ne voulait pas vendre son défenseur central dès à présent, rien n'y fait. Les rumeurs continuent d'envoyer le Marseillais de 19 ans aux quatre coins de l'Europe. On connaissait l'intérêt de l'entraîneur allemand Ralf Rangnick pour lui. Le technicien voulait le faire venir au RB Leipzig puis dans son ex-futur club, l'AC Milan.

Ce samedi, on apprend que Leicester City est aussi sur les rangs. Les Foxes ne seront pas en pays inconnus s'ils doivent se rendre dans le Forez pour négocier puisque Claude Puel a été leur entraîneur d'octobre 2017 à février 2019. Leicester prend la suite d'Arsenal, qui était également intéressé par Fofana avant de recruter le Lillois Gabriel.

Le souci, avec Arsenal hier comme avec Leicester aujourd'hui, est double pour l'AS Saint-Etienne. D'abord, il s'agit de clubs anglais donc de moyens conséquents. La crise financière liée au Covid-19 a frappé les Foxes comme toutes les autres écuries de la planète mais le pouvoir d'achat des pensionnaires de Premier League reste largement supérieur à celui de la concurrence. Ensuite, l'Angleterre est la destination privilégiée de Wesley Fofana en cas de départ de l'ASSE. S'il n'était pas très chaud à l'idée de découvrir la Bundesliga ou la Serie A, la Premier League lui plaît vraiment. Le danger est donc réel pour les dirigeants stéphanois et Claude Puel de voir partir leur plus belle promesse d'ici le 5 octobre…

Would you want Wesley Fofana at #LCFC ? Plays a CB role apparently https://t.co/IAnTO4M2z4 pic.twitter.com/kTYYxnRRQQ