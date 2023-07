ASSE - Mercato : un ancien colosse du PSG et du LOSC va s’attaquer aux Verts

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Le début de saison est encore loin en Ligue 2 mais, déjà, l’ASSE part avec un handicap. Si les Verts ont le temps de le combler, ils connaissent un étonnant coup de la panne au mercato avec une seule recrue signée en la personne d’Ibrahim Sissoko. Premier adversaire de l’ASSE le 5 août à Geoffroy-Guichard (15h), et dernier bourreau des Verts en amical (2-1), Grenoble a passé la vitesse supérieure dans ce domaine et va d’ailleurs compter deux renforts en attaque très prochainement. Dont un qui a déjà porté les couleurs du PSG et du LOSC...

Joseph et Postolachi face aux Verts le 5 août ?

« Vincent Hognon aura très prochainement sur le terrain deux renforts, présents hier en tribune, annonce Le Dauphiné Libéré. Venant du FC Metz et capable d’évoluer aussi bien sur un côté que dans l’axe, Lenny Joseph (22 ans) a l'expérience de la Ligue 2. Formé au PSG (et passé par le LOSC), l’imposant buteur international moldave Virgiliu Postolachi (23 ans) va apporter du poids dans la ligne offensive grenobloise qui en manque cruellement en ce moment. »

