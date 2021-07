ASSE - Mercato : un ancien de l'OM et de l'OL approché par Puel ?

Zapping But! Football Club ASSE : les meilleures déclarations de l'année 2020

Les jours passent et l'ASSE cherche toujours un défenseur central. Qui, de toute évidence et au regard de l'effectif actuel de Claude Puel, fait figure de priorité. Pape Cissé, qui était prêté la saison dernière, est reparti à l'Olympiakos et la cellule recrutement du club stéphanois, avec ses faibles moyens financiers, aimerait retrouver un joueur d'expérience, associé à Harold Moukoudi.

Cet élément tant recherché pourrait être un ancien de la Ligue 1. En la personne de Nicolas Nkoulou. L'ancien de l'OM, et de l'OL, en Italie depuis des années (Torino), aurait été approché récemment par Claude Puel. C'est du moins l'information donnée par GaelB42, bien connu des supporters stéphanois sur Twitter.

Info ou intox ? Les prochaines heures le diront...

L’ASSE a pris contact avec les représentants de N.Nkoulou

Le joueur est libre de tout contrat #ASSE — Gaël (@GaelB42) July 22, 2021