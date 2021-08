ASSE - Mercato : un ancien de la maison prêt à rejoindre Areola ?

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

Zouma direction West Ham ? Alors que durant ce mercato il avait notamment été question d’un échange avec Jules Koundé, l’ancien stéphanois pourrait finalement ne pas quitter Londres.

Selon les informations du spécialiste du mercato Nicolo Schira, Kurt Zouma devrait quitter Chelsea pour West Ham contre un chèque de 28 millions d’euros. Il signerait un contrat de 5 ans chez les Hammers. Affaire à suivre.

✅🔜📝 Kurt #Zouma to #WestHam from #Chelsea for €28M. Contract until 2026. No surprise here since the last August 4! #transfers #WHUFC #CFC https://t.co/c5M3B1cxly