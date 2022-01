ASSE - Mercato : les Verts doublés pour un ex Girondins, coup de théâtre pour Crivelli !

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

Pascal Dupraz n’est pas du genre à stresser mais la dernière ligne droite du mercato hivernal pourrait néanmoins faire perler quelques gouttes sur son front d’ici à mardi. Et pour cause : deux des trois arrivées qu’il a réclamées en début de marché - un attaquant et un latéral droit - ne sont toujours pas arrivées à l’Etrat.

Au sujet de l'attaquant ciblé, il ne devrait pas se nommer Bafétimbi Gomis. Comme But! l’avait révélé mercredi, les Verts n’ont pas formulé d’offre à leur ancien goleador... au contraire de Galatasaray. « Bafé Gomis ne fera pas son retour chez les Verts, avance Fabrice Hawkins de Canal+ sur Twitter. L’ASSE s’était positionnée mais le joueur a écarté poliment l’offre de son club de coeur. Il dispose d’autres possibilités, notamment une qui a retenu son attention... »

Kamano vers Troyes, la piste Crivelli relancée ?

L’heureux élu ne se nommera pas non plus François Kamano (25 ans). Selon une information relayée par Sainté Inside, la candidature de l’ailier du Lokomotiv Moscou passé par les Girondins de Bordeaux a été écartée pour des raisons financières. D'après L'Est Eclair, l'attaquant guinéen est attendu ce vendredi à Troyes afin de régler les derniers détails de sa signature. Parti en Russie à l'été 2020 contre un chèque compris entre 5 et 7 M€, François Kamano ne s'est jamais épanoui à Moscou et a vu une nouvelle concurrence débarquer ces derniers jours avec l'ancien monégasque Wilson Isidor (21 ans).

En revanche, si la piste menant à Enzo Crivelli (Antalyaspor, 26 ans) a quasiment été écartée par le Progrès, RMC Sport est arrivé cette après-midi avec une autre version, indiquant que non seulement l'ancien Bordelais, Bastiais, Angevin et Caennais était toujours une possibilité... mais que son nom figurait même « sur le haut de la pile » des possibilités.

Plus que quelques jours avant la fin de ce gigantesque poker menteur...

