ASSE - Mercato : un ancien du FC Nantes et du Stade Rennais recale les Verts

En quête de renforts dans l’entrejeu lors du mercato hivernal, l’AS Saint-Etienne aurait approché le milieu de terrain français, Damien Le Tallec, qui évolue à l’AEK Athènes depuis l’été dernier.

Mais le joueur formé au Stade Rennais et passé par le FC Nantes et Montpellier, n’aurait pas donné suite aux avances des dirigeants stéphanois, qui étaient intéressés pour le faire venir en prêt. Une information de Fabrice Hawkins, confirmée par le journaliste grec, Giannis Chorianopoulos.

True. ASSE were interested in AEK Athens Damien Le Tallec. ON loan. Le Tallec said ''no''@ASSEofficiel @AEK_FC_OFFICIAL #ASSE #AEK https://t.co/AosC2WfHl6