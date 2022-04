ASSE - Mercato : un ancien flop a l'embarras du choix pour son avenir

Zapping But! Football Club ASSE : Pascal Dupraz a-t-il un avenir à Sainté ?

La nouvelle blessure d'Enzo Crivelli pourrait le contraindre à mettre un terme à sa saison. Ainsi, l'attaquant n'aurait disputé qu'une demi-heure (contre l'OM) lors de ses six mois passés dans le Forez, faisant encore pire qu'Anthony Modeste un an plus tôt, alors que personne n'imaginait que c'était possible. Prêté à la toute fin janvier 2021 par Cologne, ce dernier avait pris part à 7 matches, dont 3 comme titulaire, sans trouver le chemin des filets, avant de se faire opérer des adducteurs et de mettre ainsi un terme prématuré à son aventure dans le Forez.

Mais, bonne nouvelle pour Crivelli, il y a une vie après avoir été une déception de l'AS Saint-Etienne ! Cette saison, Modeste a joué 30 matches toutes compétitions confondues, marqué à 18 reprises et délivré 3 passes décisives. Un rendement exceptionnel qui lui permet d'être en position de force à un an du terme de son contrat. Selon SkySport Deutschland, l'attaquant de 33 ans aimerait prolonger d'un an minimum avec Cologne, sinon il répondra favorablement à l'une des nombreuses offres venues de Turquie et d'Arabie Saoudite (Al-Hilal, Al-Ittihad). Un engouement tellement improbable il y a un an...

Update #Modeste: Colognes top striker wants to have a new contract, at least until 2024. Köln is hesitating. The 33 y/o can image to move in summer. Salary now around €3.5m. Clubs from 🇹🇷 + Al-Hilal & Al-Ittihad interested. Talks with Keller are planned in April. @SkySportDE — Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 11, 2022

Pour résumer Sous contrat avec Cologne jusqu'en 2023, Anthony Modeste, qui a connu six mois calamiteux à l'ASSE de janvier à mai 2021, a retrouvé son efficacité et a désormais plusieurs propositions pour les futures saisons. Trois destinations s'offrent à lui.

