ASSE – Mercato : un ancien Flop de Puel va rejoindre M'Vila et Cissé

La colonie des anciens de l'ASSE s'agrandit à l'Olympiakos. Pape Cissé et Yann M'Vila vont en effet accueillir un ancien de la maison puisque Panagiotis Retsos a été prêté par l'Hellas Verone à son club formateur.

Venu remplacer Wesley Fofana chez les Verts, le défenseur grec (24 ans) n'avait disputé que 4 matches avec l'ASSE avant de retourner à Leverkusen, puis d'être transféré à Verone où il n'a disputé que 7 matches la saison passée, toujours aussi contrarié par les blessures.

Happy and proud to sign for @olympiacosfc again. Looking forward to this new chapter in my career! 🔴⚪️🦁 #Olympiacos #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/PAvzwAUe5k