ASSE – Mercato : un ancien flop des Verts prêt à relever un joli défi

Malgré des débuts prometteurs, Oussama Tannane avait déçu lors de son passage à l'ASSE. Christophe Galtier l'avait vite laissé de côté et il n'avait pas davantage convaincu Oscar Garcia ni Jean-Louis Gasset. Prêté à Las Palmas et à Utrecht, le Marocain avait été laissé libre l'été dernier

Tannane vers Fenerbahce

Auteur de 8 buts et 12 passes décisives, le milieu offensif (27 ans) a réussi une belle saison au Vitesse Arnhem. Et il devrair vivre une nouvelle aventure puisque les médias turcs l'annoncent à Fenerbahce. Le joueur s'est envolé pour la Turquie et un contrat de trois ans l'attendrait à « Fener ».