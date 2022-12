ASSE - Mercato : un ancien reconverti piston droit offre ses services à Batlles

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

En janvier, Laurent Batlles espère jusqu'à cinq renforts pour renforcer une ASSE très décevante lors de la première partie de saison et actuellement 20e de Ligue 2. Le poste de piston droit aurait notamment besoin de renfort puisqu'Yvann Maçon, malgré ses trois buts, n'a pas convaincu, pas plus que Sergi Palencia ou Anas Namri. ET justement, un ancien du club, Yohan Mollo (33 ans), aujourd'hui à Hyères, a expliqué au site En Vert Et Contre Tous qu'il était prêt à revenir gratuitement à Saint-Etienne pour prêter main forte, lui qui ne joue plus ailier mais... piston droit !

"Moi je l’ai dit, gratuitement je reviens à l’ASSE ! Tout le monde sait que je n’ai rien à faire en National 2. Je suis revenu ici pour ma famille parce que j’ai eu des problèmes et que je voulais me rapprocher d’eux. Ce n’est pas une prétention, mais je sais que je peux jouer à ce niveau (la L2), tranquille. Parce que je sais que j’ai les valeurs et que j’ai tout simplement la mentalité pour. Ce n’est pas une question de vouloir demander à quelqu’un de l’argent. Dans la période dans laquelle je suis, ce serait un privilège, un honneur. Si je n’étais pas prêt, que je n’avais pas les capacités, jamais je n’aurais proposé mes services. Aujourd’hui, je suis en pleine possession de mes moyens et si le club avait eu besoin d’un coup de pouce, avec plaisir j’aurais été là. Après le football fait qu’aujourd’hui, on s’intéresse peut-être à des joueurs qui sont un peu plus jeunes. Moi je sais que des fois j’ai la rage parce que cela me fait mal en fait. Tu as la chance de pouvoir jouer pour cette équipe, et tu montres rien ! C’est ça qui m’interpelles. Est-ce qu’ils se rendent compte de la chance qu’ils ont ?!"