ASSE - Mercato : un ancien Vert change de club et rend hommage à... Ruffier

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Les verts préparent-ils le mercato d'été ?

Le football créer de forts liens entres les joueurs. À l’ASSE nombreux sont les joueurs qui ont lié une amitié lors de leur passage au club. D’autres joueurs ont aussi laissé une forte impression à leurs ancien coéquipiers. Récemment, un ancien joueur de l’ASSE a rendu un hommage à Stéphane Ruffier.

Alors qu’il vient de signer en National 1, avec le club de Cholet, l’ancien portier des Verts Baptiste Valette s’est exprimé sur Stéphane Ruffier : « A Saint-Etienne, j'ai pu m'entraîner quotidiennement avec des gardiens comme Stéphane Ruffier et Jessy Moulin. C’est une véritable chance d’avoir pu côtoyer des joueurs avec des carrières comme celles-ci. Ça m’a apporté beaucoup d’expérience, et j’ai essayé d’être au maximum à l’écoute de ces joueurs car je pense que lorsqu’on est jeune comme je l’ai été, ça ne peut être que bénéfique d’évoluer à leurs côtés. Aujourd’hui, je garde encore en tête certaines phrases et attitudes qui m’ont inspirées et dont je me sers au quotidien pour continuer de m’affirmer à mon poste de gardien. »