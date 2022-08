ASSE - Mercato : un ancien Vert comme prochaine recrue, c’est imminent !

Zapping But! Football Club ASSE : descente, coup de balai, les fausses bonnes idées qui circulent

Léo Pétrot (25 ans) de retour à l'ASSE, c'est dans les tuyaux. Le défenseur central, originaire de la région stéphanoise, est très apprécié de Laurent Batlles, qui avait fait son capitaine lorsqu'il coachait la réserve verte.

Comme déjà évoqué ces derniers jours, des discussions sont en cours et si Pétrot a encore un an de contrat au FC Lorient, sa volonté serait de revenir dans le Forez. Pour se rapprocher de sa famille et porter à nouveau le maillot vert, mais aussi pour travailler à nouveau avec Batlles.

Mohamed Toubache-Ter a ainsi confirmé que l’arrivée d’un défenseur central serait en très bonne voie à l’ASSE. L’insider, bien informé sur les arcanes du club ligérien, n’a pas divulgué de nom mais tout porte à croire qu’il s’agit de Pétrot. Toutes les planètes seront-elles bientôt alignées ?