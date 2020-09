ASSE – EXCLU Mercato : Un ancien Vert pousse pour la venue de Vincent Aboubakar !

« C'était important de bien débuter le championnat. On l'a fait avec la manière. Il faut aller doucement, on ne va pas commencer à s'enflammer au bout d'un match, parce qu'on a battu un promu, mais c'est de bonne augure pour la suite. J'ai trouvé que l'équipe avait fait un bon match. Elle a été solide et elle a envoyé du jeu. C'est bien. Il va voir sur la durée si Puel commence à installer son projet, on fera le point après la série de trois matches.

« Puel sait ce qu'il fait »

Il faut avoir confiance en lui. Puel, ce n'est pas le premier venu. C'est un coach d'expérience. Il sait ce qu'il fait. Il repart sur un projet avec des jeunes, il faut bien les encadrer. Ça a l'air de prendre forme, avec une bonne ambiance dans le groupe et des intentions de jeu. C'est intéressant. Hamouma est en grande forme. Peut-être qu'il va franchir un palier en jouant en 9. Il a la vista, l'adresse devant le but. Après, je pense quand même qu'il nous fauut un avant-centre de métier. Je sais qu'on n'a pas trop de moyens mais si Aboubakar résilie à Porto et qu'on peut le récupérer libre, il ne faut pas hésiter. C'est le style d'attaquant qu'il nous faut. Il est puissant, il n'a pas peur de se frotter aux défenseurs. C'est un joueur qui pèse beaucoup. Il va au contact. Et il est capable de marquer entre 10 et 15 buts. Il l'a déjà fait. Il a de l'expérience. Il peut libérer des espaces pour Hamouma, Bouanga et Nordin. »