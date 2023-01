ASSE - Mercato : un ancien Vert va remplacer Larsonneur à VA

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

Même s'il est difficile de faire un bilan après un seul match, il semblerait que l'AS Saint-Etienne a résolu son problème de gardien avec le recrutement de Gautier Larsonneur. Mais cela a forcément impacté Valenciennes, son ancien club, qui cherche depuis quinze jours un remplaçant à la hauteur. Il a un temps été question qu'Etienne Green fasse le trajet inverse de Larsonneur. Mais finalement, ce devrait être son ancien concurrent dans le Forez qui devrait rebondir au stade du Hainaut.

Le journaliste du Progrès Romain Colange annonce en effet ce dimanche que Stefan Bajic serait l'élu de VA. A 21 ans, le gardien devrait connaître son quatrième club en un an puisqu'il avait quitté Saint-Etienne l'hiver dernier, où Bernardoni et Green lui barraient le chemin de l'équipe première, pour Pau. Après cinq bons mois dans le Béarn, il a été transféré à Bristol et s'apprête à découvrir Valenciennes. Avec qui il pourrait retrouver les Verts le 2 juin...