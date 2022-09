ASSE - Mercato : un attaquant de Ligue 1 ne regrette pas les Verts

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Peut-on espérer voir les cadres rester ?

Le contact a été réel entre Yoann Touzghar et l’ASSE cet été mais les négociations n’ont pu aller à leur terme pour des raisons obscures. Las, l’ancien attaquant du RC Lens a finalement rejoint l’AC Ajaccio au mercato. Sans regrets.

« J'ai quitté Troyes car il y a eu à mi-saison dernière un changement d'entraîneur. Cela ne se passait pas forcément bien avec le nouveau coach, mon rôle n'était plus celui que je voulais. J'ai eu des contacts avec Saint-Etienne mais mon transfert chez les Verts ne s'est pas fait. Peut-être que c'est un mal pour un bien », a expliqué l’intéressé dans les colonnes de Corse Matin.

L’attaquant de 35 ans pense former une paire prolifique avec un certain Romain Hamouma. « Avec Romain Hamouma, on a encore très peu joué ensemble. Mais on se parle beaucoup pour s'améliorer, a-t-il ajouté. On n'a pas trop eu le temps de se connaître niveau football, mais je pense qu'on a des profils qui sont complémentaires. Cela va se mettre en place et aller de mieux en mieux au fil des matches. »