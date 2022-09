ASSE - Mercato : un attaquant de plus dans la journée ?

Zapping But! Football Club ASSE : Les verts réussissent-ils leur mercato ?

Plusieurs jours que ça dure. Sans que l'on sache vraiment si le joueur évoqué est courtisé par la direction de l'ASSE. Seule certitude, le nom d'Adrian Grbic, l'attaquant du FC Lorient, est une fois encore rattaché au club du Forez.

Il ne reste plus que quelques heures pour effectuer le deal et le quotidien Ouest-France se montre catégorique : "Il n’est pas à exclure qu’un ou deux éléments quittent le navire dans la journée. On pense notamment à Adrian Grbic, très peu utilisé par Régis Le Bris, qui pourrait rebondir à Saint-Etienne."

A suivre.