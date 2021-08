ASSE - Mercato : un attaquant ivoirien est à l'essai

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

Faute de moyens, il reste parfois les idées. Et l'ASSE, qui ne compte pas dans ses rangs un véritable attaquant de pointe, n'aura sans doute pas les moyens nécessaires pour viser juste avant la toute fin du mercato estival, demain soir.

Voilà pourquoi, sans doute, et comme révélé par le quotidien l'Equipe, le club du Forez met à l'essai, et depuis quelques jours, Stéphane Sagny, jeune attaquant venu de Côte d'Ivoire. Le joueur, puissant et technique (profil recherché par Claude Puel), s'entraîne avec l'équipe réserve depuis la le milieu de semaine dernière.

Reste à savoir si l'ASSE va se montrer satisfaite. Et lui proposer un contrat.