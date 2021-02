ASSE - Mercato : un attaquant plein de surprises déjà identifié pour succéder à Modeste ?

Zapping But! Football Club ASSE : le debrief du match face au FC Metz

Les rumeurs du mercato s’enchaînent depuis le début de la semaine à l’ASSE. Mardi, on a ainsi appris qu’un émissaire des Verts aurait été envoyé en Bulgarie pour superviser le match entre Tsarsko selo et le Botev Plovdiv (2-2).

La performance d’Anderson Cordeiro (22 ans, 2 buts), auteur du second but des locaux, aurait été dans le viseur des recruteurs stéphanois. Formé à l'Atlético Mineiro, l'attaquant brésilien pourrait jouer aussi bien ailier qu'en pointe et serait coté à… 150 000€. Dylan Mertens, milieu offensif droitier de 25 ans, aurait lui aussi été observé, lui qui est évalué à 100 000 euros par la plateforme Transfermarkt.

Minchev brille par son côté fantasque, insaississable

Une autre piste a surgi dans la foulée : Georgi Minchev (Lokomotiv Plovdiv, 25 ans). Le compte About Sainté, qui suit l’activité des Verts au plus près, précise qu’il s’agit de « joueurs suivis parmi beaucoup d'autres. » Pour ce qui est de Minchev, coté à 250 000 euros, il est doté d’une puissance née (1,86m) et son jeu se caractérise par sa spontanéité et sa prise de risque, notamment dans ses frappes de balle. Qualité rare qui pourrait faire du bien à Claude Puel. Voilà ce dont il est capable :