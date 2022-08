ASSE - Mercato : un attaquant sur le départ sort les muscles devant Batlles

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Les verts préparent-ils le mercato d'été ?

Voilà le genre de comportement que pourraient apprécier et même saluer les supporters de l’ASSE. Au moment où leur club fétiche est au plus bas au niveau sportif, un joueur stéphanois entend partager cette galère et lui rester fidèle : Jean-Philippe Krasso.

Malgré plusieurs intérêts et une offre qui le séduisait il y a quelques semaines, le joueur de 25 ans serait ainsi parti pour rester dans le Forez cet été. « Un départ n'est plus du tout envisagé », assure son conseiller dans Le Progrès. Une prolongation ne serait même plus à exclure !

« Il aimerait désormais rendre au club qui lui a donné sa chance chez les professionnels la place qu'il mérite. Celle au sommet du football français », poursuit l’agent de Krasso. Avec ce genre de discours, Laurent Batlles devrait être séduit. Place désormais aux actes sur le rectangle vert.