ASSE - Mercato : un autre ambitieux de Premier League débarque pour Fofana !

A peine une bonne nouvelle a-t-il pris l'Eurostar en direction du Forez qu'une mauvaise suit dans le train d'après ! Ce mercredi, le quotidien Leicester Mercury annonce que le club de Brendan Rodgers a décidé d'explorer une autre piste que celle menant à Wesley Fofana après que l'ASSE a repoussé une offre de 32 M€ de sa part. Les Foxes voudraient désormais recruter Jonathan Tah du Bayer Leverkusen.

Fin du feuilleton Fofana, qui restera donc au moins une saison de plus dans son club formateur ? Pas du tout ! On a appris dans la foulée, via le journaliste de Sky Sport Kaveh Solhekol, que West Ham est à son tour entré dans la danse. Les Hammers auraient proposé 25 M€ plus 11 M€ de bonus aux Verts. La réponse de ces derniers n'est pas connue mais il serait étonnant que la position de Claude Puel ait évolué.

Le pacte présidentiel soumis à rude épreuve

Pour rappel, Bernard Caiazzo et Roland Romeyer auraient décidé de se ranger derrière la décision de leur manager général de ne pas vendre Wesley Fofana. Et ce alors que certains, au sein de l'ASSE, préfèreraient récupérer dès à présent la trentaine de millions attendue pour la vente du Marseillais. L'arrivée de West Ham, aux moyens supérieurs à Leicester, va mettre à l'épreuve l'harmonie entre le duo présidentiel et Claude Puel…