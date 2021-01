ASSE - Mercato : un autre club anglais fait acte de candidature pour Saliba

Un pas en avant, un pas en arrière… Ce samedi, L'Equipe annonce que l'OGC Nice ne devrait pas pousser plus loin les contacts avec Arsenal pour accueillir William Saliba. Les Aiglons explorent d'autres postes pour renforcer leur défense centrale. En France, il ne reste donc plus que l'AS Saint-Etienne, destination privilégiée du joueur, pour l'accueillir. Aux Pays-Bas, il y aurait le PSV Eindhoven. Et en Angleterre, où Arsenal aimerait céder temporairement le natif de Bondy, un nouveau prétendant vient de se déclarer.

Norwich joue le même football que celui prôné par Arteta

Selon l'insider Lionel Brunet, ancien avocat ayant contribué à la reprise de la Roma et de l'OM par des fonds américains, les Gunners seraient désormais en contacts avec Norwich City, actuel leader du Championship. Les Canaries ont la particularité de développer un jeu attractif, ressemblant à celui prôné par Mikel Arteta à Arsenal.

Une expérience de six mois dans l'est de l'Angleterre serait idéale pour Saliba, qui s'acclimaterait totalement à la vie anglaise, loin de la cosmopolite Londres, autant qu'au jeu développé par les Gunners. Reste que le principal intéressé continue de préférer retourner à Saint-Etienne. Vivement que le feuilleton se termine, que l'ASSE comme Saliba soient fixés…