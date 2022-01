ASSE - Mercato : un autre club de Ligue 1 a tenté Rico (PSG)

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

Cela fait désormais deux hivers que Leonardo tente de dégraisser l'effectif du PSG, sans succès. Il faut dire que les joueurs y sont très bien payés et assurés de gagner des titres, ce qui ne les incite pas à aller voir ailleurs. Le directeur sportif parisien en fait encore l'amère expérience avec Sergio Rico. Troisième gardien derrière Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, l'Espagnol de 28 ans n'a joué que 28 minutes cette saison, suite à l'expulsion du Costaricain contre Nantes (3-1). Il devrait cirer le banc ou arpenter les tribunes jusqu'en juin.

A moins qu'il n'accepte de partir. Mais c'est loin d'être gagné. L'AS Saint-Etienne lui a proposé de venir en prêt pendant six mois, histoire de mener à bien l'opération maintien. Il a refusé et les Verts se sont rabattu sur Paul Bernardoni (SCO d'Angers). Foot Mercato nous apprend ce mardi que le Clermont-Foot a également tenté sa chance, pour le même challenge, celui du maintien. Les Auvergnats ont eu droit à la même réponse, négative, de Rico. Qui s'apprête donc à vivre six mois sans pression du côté du PSG...

🚨Info : #Clermont a tenté Sergio Rico 🇪🇸 mais l'intérêt n'était pas réciproque.



• Le #PSG est disposé à le laisser en prêt ou en transfert.https://t.co/2ZAX6OtzDx — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 11, 2022