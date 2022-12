ASSE - Mercato : un autre club de Ligue 2 confirme son intérêt pour Charbonnier

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

A 33 ans, Gaëtan Charbonnier a toujours la cote ! Auteur de 17 buts la saison dernière avec l’AJA en Ligue 2, l’attaquant français reste une valeur sûre. Pour cet exercice en Ligue 1, il n’a réalisé que 6 rencontres pour 1 but avec le club de l'Yonne. À quelques mois de la fin de son contrat avec Auxerre, le natif de Saint-Mandé pourrait bien trouver un nouveau point de chute.

Si l’ASSE aimerait bien le signer dans l’objectif de se renfoncer pour aller chercher le maintien en Ligue 2, il y a de la concurrence dans ce dossier. Le buteur de 33 ans est convoité par Le Havre et Caen. Hier, le HAC a confirmé son intérêt, « Les discussion sont en cours, c’est un dossier difficile, l’issue n’est donc pas aisée à entrevoir. Là on est concentrés sur notre quotidien, on a aussi des ressources dans l’équipe. Il n’y a donc pas de pression particulière, dans la mesure où nous ne sommes pas en position de faiblesse. », a expliqué le coah du Havre pour Paris-Normandie.