ASSE - Mercato : un autre joker que Charbonnier signé avant Annecy ?

AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

Un ciel gris vient assombrir la semaine de l’ASSE. Alors que celle-ci avait bien commencé, on a appris hier soir que l’opération Gaëtan Charbonnier s’était soudainement compliquée et que Laurent Batlles devait composer avec plusieurs absences contre Ajaccio (14h30). Comme le fait savoir Le Progrès, cinq joueurs sont d'ores et déjà absents pour cette rencontre amicale dont Etienne Green...

Ces défections n’empêchent pas Loïc Perrin de planifier le mercato hivernal et même l’arrivée d’un joker d’ici au prochain match contre Annecy le 26 décembre prochain. « Si la piste Charbonnier est en haut de la pile, d'autres profils sont suivis pour arriver comme joker. Et donc pouvoir postuler dès le déplacement à Annecy le 26 décembre », précise Le Progrès.

Le quotidien régional confirme les informations de But! - publiées hier matin sur notre site - selon lesquelles l’ASSE a donc déjà anticipé le mercato en lançant plusieurs pistes. Celles-ci se situeraient d’ailleurs en France mais aussi à l’étranger.