ASSE – Mercato : un banni de Puel dans la galère

Prêté pour la deuxième année consécutive à Leganes, en L2 espagnole, Sergi Palencia est dans le dur, comme son club. Après avoir raté la montée en Liga de peu au printemps dernier, échouant en Play Offs face au voisin du Rayo Vallecano, Leganes est relégable.

Palencia, chat noir de Leganes !

En match d'ouverture de la 13e journée, le club de la banlieue de Madrid s'est incliné chez le leader Almeria (0-1), et Palencia a été impliqué sur l'unique but de la rencontre en effectuant un mauvais renvoi qui s'est transformé en passe décisive. L'ancien bordelais (25 ans) totalise 7 défaites et 3 matches nuls en 10 titularisations depuis le début de la saison...