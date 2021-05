ASSE – Mercato : Un banni de Puel raconte son incroyable calvaire !

Zapping But! Football Club ASSE : les joueurs en fin de contrat en 2021

Sur le site grec Sport24, Alexandros Katranis, recruté par l'ASSE à l'été 2017 sur les conseils de David Wantier sans avoir jamais porté le maillot vert, est revenu sur le calvaire enduré à son arrivée dans le Forez.

« Je me demandais où j'étais »

« J'ai le tatouage d'un homme qui marche avec un loup. Parce qu'à mon arrivée à Saint-Etienne j'étais seul, un loup solitaire. Je n'avais personne à qui me confier. Lorsque j'allais à l'entraînement, j'étais seul. Quand je rentrais de l'entraînement, j'étais seul. J'ai eu du mal et j'ai pleuré plusieurs fois. Quand je ne jouais pas, je quittais la maison à minuit et je me promenais. Je me demandais où j'étais et pourquoi cela m'arrivait. » Un témoignage qui interpelle...