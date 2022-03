ASSE - Mercato : un Benzema et CR7 bis est prêt à accourir chez les Verts !

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Rémy Cabella (32 ans) ne reviendra pas à l’ASSE. Pas tout de suite en tout cas. « Ce n’est pas le moment pour qu’on se retrouve, ni pour le club ni pour moi, a-t-il balayé dans L’Équipe. Saint-Étienne est engagé dans l’opération maintien, il y a un groupe formé, des objectifs en tête, ils sont lancés dans leur truc et moi, je dois encore bosser pour revenir. Je suis passé récemment à la boutique et quand je me suis retrouvé là-bas, il y avait une ambiance incroyable ! Ça m’a beaucoup touché mais ça s’arrête là. »

Libre depuis son départ précipité de Krasnodar en raison de la guerre en Ukraine, l’ancien milieu offensif de l’ASSE pourrait poursuivre sa carrière à l’Olympiakos, avec qui il discute actuellement. Et n’écarte pas totalement un retour chez les Verts à plus long terme... lui qui se sert de Karim Benzema et son idole Cristiano Ronaldo pour mieux se vendre.

« J’aime trop le foot pour arrêter. Je ne me compare pas à ces immenses joueurs, mais, un peu comme Cristiano Ronaldo ou (Karim) Benzema, j’ai la passion du foot et l’envie de bosser encore qui me font tenir. Bon, je ne l’ai pas toujours eue. Je me suis mis à travailler vraiment vers 27-28 ans mais j’y ai pris goût, a-t-il poursuivi. Le seul club où j’accepterais de signer pour trois mois, ce serait Sainté. S’il était vraiment dans le dur, j’irais en courant et je jouerais même pour rien. »

