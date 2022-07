ASSE - Mercato : un bide de Puel courtisé à l'étranger ?

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Peut-on espérer voir les cadres rester ?

C'était alors un choix fort. Signé Claude Puel, entraîneur-manager de l'ASSE, qui, au sortir d'un match de Coupe de France, avait décidé de recruter l'attaquant d'Epinal, Jean-Philippe Krasso. Le pari ne s'est pas révélé gagnant par la suite, bien au contraire, le joueur étant prêté, au Mans dans un premier temps, puis à Ajaccio la saison dernière.

Désormais en L2, l'ASSE peut compter sur son attaquant. Problème, Krasso disposerait de plusieurs touches. Et non des moindres puisque Strasbourg, Clermont et Ajaccio, en L1, tenteraient à ce jour de s'attacher ses services. Mieux, et selon le compte twitter Sainté Inside et le Progrès, deux clubs étrangers, en liste dans une Coupe européenne, songeraient également à lui.

Les Verts, qui ont besoin d'argent, seront-ils tenté de vendre ? Réponse dans les tous prochains jours.

