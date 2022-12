ASSE - Mercato : un bon coup de Perrin dévoilé

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Cela fait un peu plus d'un an que Loïc Perrin a intégré l'organigramme de l'AS Saint-Etienne et son bilan est loin d'être satisfaisant. En janvier, il a fait venir sept joueurs, quasiment tous des flops (notamment Eliaquim Mangala) n'ayant pas réussi à sauver les Verts de la relégation. Et cet été, il a procédé à une refonte totale de l'effectif stéphanois, pour un bilan jusque-là catastrophique puisque le club est dernier de Ligue 2. De quoi, évidemment, se poser des questions sur ses compétences ou son manque d'expérience pour occuper le poste de coordinateur sportif.

Mais l'ancien capitaine emblématique des Verts a parfois de bonnes idées. Gaëtan Charbonnier, qui vient de signer et qui était déjà pisté l'été dernier, pourrait en être une. L'insider Mohamed Toubache-Ter en ajoute un autre. D'après lui, Perrin aurait souhaité recruter Yohann Magnin (Clermont) à l'intersaison. Victime d'une rupture des ligaments croisés en avril 2021, le milieu défensif de 25 ans était libre en juin. Mais il a fini par prolonger dans le club de sa ville natale, où il a joué les 15 matches de la première partie de saison. Alors que dans le même temps, l'ASSE souffrait de l'absence d'un pur milieu défensif...