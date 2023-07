ASSE - Mercato : un bourreau et ennemi intime des Verts rêve de l’OL

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Né à Lyon et formé à l'OL, Georges Mikautadze a fait sensation cette saison. En 37 matchs, il a marqué à 23 reprises et a offert huit passes décisives. Mikautadze s'est notamment distingué par sa célébration face aux Verts. Après avoir inscrit le premier de ses deux buts à Geoffroy-Guichard en avril dernier, il avait célébré en formant un 6 et un 9 avec ses doigts. Une manière de rappeler son amour pour Lyon et l'OL...

Un buteur qui n'oublie pas d'où il vient

Et d'ailleursMikautadze rêve de revenir à l'OL, selon L'Equipe. Un rêve qui se heurte aujourd'hui toutefois à la réalité économique alors que la Lazio de Rome semble aujourd'hui en pôle pour l’accueillir, le club italien étant le seul à avoir formulé une offre pour le recruter. Offre de 15 M€ qui a été refusée.

