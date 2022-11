ASSE - Mercato : un buteur de Ligue 1 aurait refusé les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Reconduit par Roland Romeyer il y a quelques jours mais conscient de l'urgence de la situation, le board de l'ASSE s'est mis au travail en vue d'un Mercato d'hiver 2023 qui s'annonce très animé chez les Verts.

Plus personne ne veut signer dans le bourbier stéphanois

Vingtième de Ligue 2, le club ligérien doit songer à sauver sa place à tout prix et trouver au moins un joueur par ligne pour muscler l'effectif de Laurent Batlles. Articulée autour du trio Soucasse – Rustem – Perrin, la nouvelle cellule de recrutement s'est déjà mise au travail et a contacté certains joueurs en difficulté dans leur club.

Malheureusement, si l'ASSE attirait sur son nom et son stade il y a quelques saisons, ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui... Et ça l'est d'autant moins vu les tensions avec les supporters et les résultats sportifs désastreux. Si l'on en croit le site Peuple-Vert, Saint-Etienne aurait notamment contacté un attaquant en difficulté dans un club de Ligue 1... Sauf que ce dernier, dont l'identité n'a pas filtré, aurait opposé un refus catégorique de rejoindre le Forez. « L'ASSE fait davantage fuir qu'elle n'attire », explique le site internet.