ASSE - Mercato : un buteur qui a toujours plu aux Verts ouvre enfin la porte !

Claude Puel ambitionne de faire remonter l’ASSE plus haut au classement lors de la seconde partie de la saison. Pour ce faire, l’entraîneur des Verts aimerait bien pouvoir miser sur l’arrivée d’un défenseur central pour stabiliser son arrière-garde et d’un attaquant de pointe pour concrétiser enfin les occasions en buts.

Dans cette optique, la piste Mostafa Mohamed est creusée depuis quelque temps. L’attaquant du Zamalek est intéressé par un éventuel futur à l’ASSE. Si ce dossier venait à traîner en longueur, il serait sans doute judicieux de relancer la piste Grégoire Defrel. Ciblé dans le passé à plusieurs reprises par les Verts, le buteur de Sassuolo est enfin ouvert à un avenir en L1.

« Une vraie possibilité de rejoindre Saint-Etienne »

« Récemment, je n’ai rien entendu mais plusieurs fois, ils m’ont appelé durant ma carrière. J’ai eu l’occasion de discuter avec l’entraîneur, le directeur sportif, et il y avait alors une vraie possibilité de rejoindre Saint-Etienne. Mais j’ai préféré rester en Italie, assure Defrel à Foot Mercato. Jouer en L1 ? Bien sûr, c’est le championnat que je regarde le plus depuis que je suis tout petit. Tous les matches de Ligue 1, c’est un régal à regarder. J’ai eu la possibilité de revenir en L1 tout au long de ma carrière. Plusieurs clubs m’ont appelé, mais j’ai préféré jusqu’à présent rester en Italie. Mais en tout cas, pour terminer, ça me plairait bien de revenir en France. » Sous contrat jusqu’en juin 2024 à Sassuolo, Defrel est coté à 8 millions d’euros par la plateforme Transfermarkt.