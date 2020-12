ASSE – Mercato : un buteur serait parti au clash pour rejoindre les Verts !

Zapping But! Football Club ASSE : le debrief du match face à l'Olympique Lyonnais

Alors que le Mercato hivernal n'a pas encore ouvert officiellement ses portes, l'ASSE a-t-elle déjà trouvé le buteur qui manque tant à Claude Puel ? Si l'on en croit les informations en provenance d'Egypte, il semble bien que oui. Hier, nous vous relayions les informations de KingFut, annonçant une offre de 3,5 millions d'euros pour l'attaquant de 23 ans qui évolue à Zamalek. Mais en réalité, le dossier serait bien plus complexe que cela.

Plusieurs sites dont EG24 évoquent un forcing appuyé du joueur pour quitter son club et rejoindre l'ASSE. Ce samedi matin, Mostafa Mohamed aurait même sollicité une entrevue avec un dirigeant du club pour faciliter son départ. En toile de fond, le joueur ne s'entraînerait plus depuis quelques jours. Si un dirigeant a évoqué des problèmes de dos et un traitement pour le régler, les sites égyptiens voient plutôt un joueur zapper des séances pour pousser son club à accepter son départ.

Mohamed veut un départ dès cet hiver

Par ailleurs, l'ancien joueur de Zamalek Ahmed Eid Abdelmalek a fait des révélations sur les envies de départ du joueur. « J'ai parlé avec Mostafa Mohamed, il insiste pour partir jouer à l'étranger. Il ne veut pas attendre les Jeux olympiques de 2021 à Tokyo cet été, il dit que sa chance pourrait être passée d'ici là », a confié le compatriote du buteur égyptien. L'ASSE semble donc en attente d'un dossier qui dépend du bon vouloir du club égyptien, qui aurait fixé une barre à 5 millions d'euros.