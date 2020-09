ASSE - Mercato : un casse-tête pour Puel avec cet indésirable

L'arrivée de Sergi Palencia à l'ASSE l'été dernier avait soulevé nombre d'interrogations. C'est que l'Espagnol n'avait pas vraiment convaincu lors de son prêt par le FC Barcelone aux Girondins de Bordeaux la saison d'avant, sans parler du fait que les Verts étaient plutôt bien fournis au poste avec l'indéboulonnable Mathieu Debuchy et un Kévin Monnet-Paquet à l'aise dans le rôle de piston au sein d'un 3-5-2.

Ces doutes, Palencia ne les a pas levés. Après des débuts très moyens, il a été blessé par le Marseillais Jordan Amavi et absent six semaines. A son retour, les Verts avaient changé d'entraîneur et Claude Puel, pas satisfait de son manque de rigueur défensive, ne lui a plus accordé sa confiance qu'en de très rares occasions. En conséquence, un départ cet été semble inéluctable.

Aucun contact

Le gros problème, c'est que comme l'a révélé Manu Lonjon hier lors son live Twitch, Sergi Palencia ne suscite aucun intérêt, que ce soit en France comme à l'étranger. Aucun club n'a approché, même de loin, l'ASSE ou ses agents. Pourtant, la cellule de recrutement tenterait activement de le placer mais se heurte pour le moment à des refus systématiques. Et l'ex du Barça, qui a vu Yvann Maçon débarquer l'hiver dernier et réussir un très bon match (à gauche !) contre Lorient, doit se dire qu'il risque de passer une saison 2020/21 blanche…