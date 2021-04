ASSE - Mercato : un chèque de 10 M€ gratté au RC Lens cet été ?

Zapping But! Football Club ASSE : le debrief du match face à l'AS Monaco

Denis Bouanga a du mal à confirmer sa belle saison dernière à l'ASSE. Malgré tout, l’attaquant de 26 ans s’accroche et relève la tête depuis plusieurs matches. Son but inscrit dimanche face au PSG (2-3) semble même l’avoir remplacé au cœur des rumeurs avant cet été.

« Denis Bouanga-Franck Haise... Une histoire qui ne s’est jamais terminée », glisse de manière énigmatique Mohamed Toubache-Ter sur Twitter. Rien ne dit que cette petite phrase en référence au passé lorientais des deux hommes est reliée au mercato mais plusieurs twittos ont fait le rapprochement d’un possible intérêt du RC Lens pour l’attaquant de l’ASSE.

« Pas moins de 10 millions d’euros, sinon il faut le conserver »

Le site Peuple Vert, qui suit l’actualité du club forézien au plus près, a même publié un article en ce sens ce matin. « Pas moins de 10 millions d’euros à mon sens, lance même son responsable. Sinon il faut le conserver. 7 buts et 2 passes décisives c’est moyen mais ça reste ce qui se fait de mieux avec Hamouma et Khazri à l’ASSE. »