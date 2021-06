ASSE - Mercato : un chouchou des supporters banni par Puel nage en plein cauchemar

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Mathieu Debuchy

Et si Claude Puel avait finalement eu raison avec Robert Beric ? Transféré à Chicago en janvier 2020 après n’avoir jamais triché sous le maillot de l’ASSE, l’attaquant slovène avait bien démarré la saison en MLS mais commence à perdre pied.

Après avoir célébré ses 30 ans ces derniers mois, Beric est en effet muet depuis deux mois et son but contre New England ! En raison de ce mutisme dans la zone de vérité, l’ancien buteur des Verts a même perdu sa place de titulaire ce week-end contre Colombus Crew.

Entré en jeu après la mi-temps, Beric n’a pas réussi à faire parler la poudre et reste dans le doute. Poteaux Carrés rappelle que son équipe n’a pris que quatre points en huit journées et pointe à une inquiétante avant-dernière de la Conférence Est de la MLS.

