ASSE - Mercato : un chouchou du Chaudron valide la piste Niang (Stade Rennais)

Hier, les négociations entre le Stade Rennais et l'AS Saint-Etienne concernant le prêt de Mbaye Niang avançaient dans le bon sens. Si bien qu'une officialisation était attendue ce mercredi. Mais l'attaquant ne serait plus aussi sûr de la justesse de son choix et aurait mis un frein aux discussions. Dans le cas où il finirait par atterrir dans le Forez, l'ancien Montpelliérain sait pouvoir compter l'adoubement d'une légende du Chaudron.

Cette légende, c'est Loïc Perrin, tout frais retraité, qui a expliqué sur le plateau de Téléfoot : "Ce serait une vraie plus-value. C’est un attaquant expérimenté qui a des matches derrière lui. Je le voyais plutôt aller à l’étranger. On sait qu’il n’y a pas vraiment d’attaquant de métier à l’ASSE. Arnaud Nordin et Romain Hamouma jouent en pointe, Charles Abi est blessé…".

Avec une telle caution, Mbaye Niang pourra débuter son aventure en toute sérénité, lui dont le dernier but a été inscrit à Geoffroy-Guichard, le 5 mars dernier, en demi-finale de la Coupe de France.

